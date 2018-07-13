439 مشروعا إنسانيا ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة فى 37 دولة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى نهاية يونيو 2018م، 439 مشروعاً إنسانياً في 37 دولة حول العالم، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليارا و826 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن المركز، تتنوع هذه المشروعات لتشمل قائمة طويلة تغطي معظم الاحتياجات الأساسية للمواطنين، على رأسها الأمن الغذائي، الصحة، التعافي المبكر، المياه والإصلاح البيئي، الإيواء، دعم العمليات الإنسانية، الحماية، الخدمات اللوجيستية، التعليم، التغذية، وغيرها. وتكشف الاحصاءات الصادرة عن المركز أن قطاعي الأمن الغذائي والصحة بوجه خاص، يستحوذان على 283 مشروعاً، بقيمة مالية تقترب من مليار دولار.

واستحوذت اليمن على ما يزيد على 88% من إجمالي هذه المساعدات بقيمة مالية تخطت المليار و621 مليون دولار، وبلغ عدد المشاريع التي جرى تنفيذها في اليمن حتى نهاية الشهر الماضي 269 مشروعاً، شملت قطاعات عدة، أبرزها الصحة والأمن الغذائي.

وجاءت سوريا في المركز الثاني بنسبة 4% من إجمالي المساعدات، وبقيمة مالية تخطت 73 مليون دولار. وبلغ عدد المشاريع التي جرى تنفيذها في سوريا 39 مشروعاً، اهتمت بدعم عدة قطاعات، أبرزها الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، والإيواء.

ولم يفت مركز الملك سلمان للإغاثة دعم أقلية الروهينجا المسلمة، بـ12 مشروعاً إنسانياً في قطاعات الأمن الغذائي، الإيواء، التعليم، الصحة، التعافي المبكر. وتجاوزت القيمة المالية لهذه المشروعات 16 مليون دولار.

كما نفذ المركز 7 مشروعات إغاثية وإنسانية في الصومال، شملت قطاعات الأمن الغذائي، والمياه، والإصلاح البيئي، وبقيمة مالية تجاوز 15 مليون دولار.

وتصطف الدول المستفيدة من مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قائمة عريضة، تضم، إلى جانب الدول السابقة، جيبوتي، لبنان، الأردن، الكاميرون، الفلبين، بنين، السنغال، ارتيريا، كازاخستان، زامبيا، تنزانيا، زنجبار، النيجر، بنجلاديش، المالديف، جزر القمر، غانا، جامبيا، الجزائر، العراق، موريتانيا، فلسطين، نيكاراجوا، إثيوبيا، السودان، هندوراس، القمر المتحدة، ألبانيا.

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