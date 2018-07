المتوسط:

أسفرت غارة جوية على أحد آخر جيوب تنظيم داعش شرقي سوريا عن مقتل 28 مدنيا على الأقل، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وذكر المرصد السوري أن الغارة استهدفت “تجمعا لمدنيين” بالقرب من بلدة السوسة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية.

وأضاف أنه تعذر تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

