طريقة عمل الدجاج المشوي على الطريقة اليونانية سوفلاكي

هل تبحثين عن وجبة يونانية مكونة من شرائح الدجاج المشوح على النار والممزوج بالتوابل وبجوارها حبات الأرز الأبيض المتبل أو المكرونة المغمسة بالصلصة؟ إذا كنت كذلك فعليك تجربة طبق "سوفلاكي"، وهو دجاج مشوي على الطريقة اليونانية مذاقه رائع للغاية ومن المؤكد أنه سينال إعجاب أسرتك لأنها وجبة جديدة ومختلفة، وتحضيرها لن يأخذ وقتا طويل منك، فجربيها اليوم.

المكونات:

– نصف كيلو صدور دجاج

– ملعقتان ثوم مفروم

– ملعقتان خل

– ملعقة عصير ليمون

– ملعقة زيت زيتون

– ملعقة مستردة

– ملعقة بابريكا

– ملعقة زعتر

– ملعقة ملح وفلفل أسود

– كوب لبن

طريقة التحضير:

– اخلطي المكونات معا في إناء زجاجي بعد أن تضعي الدجاج، وقلبيهم معا إلى أن يتبل الدجاج جيدا.

– اتركي الصدور المتبلة في الثلاجة لمدة ساعتين.

– استخدمي خلات، وضعي فيها شرائح الدجاج.

– شوحي الصدور بعد وضعها في الخلات على الجانبين، ويفضل أن تستخدمي طاسة كبيرة غير لاصقة للطعام.

التقديم:

أقترح أن تقدمي طبقا من المكرونة وآخر من السلطة الخضراء بجوار السوفلاكي.

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