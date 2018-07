ترامب: لن نقطع العلاقات مع روسيا بسبب بريطانيا

المتوسط:

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته للتوافق مع روسيا بالأمر الجيد، معلنا أنه لن يقطع العلاقات معها بسبب الحوادث التي جرت في بريطانيا باستخدام مواد سامة.

وقال ترامب لصحيفة “ذي صن” البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة في الاجتماع المقرر يوم 16 يوليو الجاري مع نظيره الروسي في هلسنكي، بسبب حوادث التسمم التي وقعت في سالزبوري وأميسبوري ببريطانيا ؟: “أعتقد أن التوافق مع الصين والتوافق مع روسيا أمر جيد”.

وذكرت الشرطة البريطانية أن “حادثًا خطيرًا” حدث في مدينة أميسبوري، في صباح يوم 4 يوليو الجاري، حيث تم العثور على شخصين مغمى عليهما “تحت تأثير مادة مجهولة”، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. في وقت لاحق أعلنت شرطة سكوتلاند يارد أنه تم تسميم رجل وامرأة بنفس المادة التي تم بواسطتها تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، العميل المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في مارس الماضي.

