ميلانيا ترامب بفستان “الأميرة” خلال حفل عشاء مع تيريزا ماي 

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم أمس، في أول زيارة رسمية إلى بريطانيا تستمر أربعة أيام، وبهذه المناسبة، نظمت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، حفل عشاء في قصر بلينهايم، وهو عقار عائلة دوقات مارلبورو على مشارف وودستوك.

وكلما تظهر ميلانيا ترامب، البالغة من العمر 48 عاما، برداء جديد تنتقدها الجماهير بشكل دقيق وهذه المرة قام نقاد الموضة بهذا الواجب، فقد ارتدت ميلانيا فستانا باللون الأصفر الباهت الذي ذكر بفلم ديزني الشهير “الأميرة والوحش”، لكن كما اتضح، أنشأ المصمم جيل مندل الثوب إعرابا عن الاحترام للملكة إليزابيث الثانية، فاللون الأصفر الباهت من أحد الألوان المحببة لديها.

