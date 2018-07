المتوسط:

قال الكاتب الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الجيش الإسرائيلي في حال دخوله قطاع غزة مرة أخرى فلن يخرج منه وسيبقى فيه للأبد.

ذكر الكاتب بصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، رون بن يشاي، أن كل من حركة “حماس” في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي لا يرغبان في أية مواجهة عسكرية، رغم استعداد الأخير لمواجهة قريبة في القطاع، يحتل معها غزة.

وكتب بن يشاي، المحلل السياسي للصحيفة العبرية، أن المواجهة القادمة في قطاع غزة لن تمكن الجيش الإسرائيلي من احتلال القطاع فحسب، إنما ليبقى فيه بعد إسقاط سلطة حماس، وما يؤكد استعداد تل أبيب لأية مواجهة قادمة في القطاع.

وأفاد الصحفي الإسرائيلي بأن “حماس” ليست معنية بمواجهة جديدة يسقط فيها آلاف القتلى وغيرهم من الجرحى، لكنها مهتمة باستمرار إطلاق بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة، وبإطالة مدى هذه البالونات، بل ووضع مواد متفجرة عليها لزيادة عدد الحرائق في مستوطنات غلاف غزة.

The post كاتب إسرائيلي: إذا دخل الجيش الإسرائيلي غزة فلن يخرج منها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية