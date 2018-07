تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن تفجير باكستان

المتوسط:

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تفجير باكستان اليوم الجمعة، حسب “رويترز”.

ولم تذكر أية تفاصيل جديدة.وكان 70 شخصا فد لقوا مصرعهم اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز في انفجار حدث خلال مظاهرة في إقليم بلوجستان الباكستاني.

ووقع الحادث، صباح الجمعة، في مدينة بانو، الواقعة في إقليم “خيبر باختونخوا” غربي باكستان، على بعد 50 مترا من مكان التجمع لدعم زعيم التحالف دوراني الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية في البلاد المقرر إجراؤها في 25 يوليو/ تموز، وتم إرسال 40 شرطيا إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

