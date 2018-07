وزير الدفاع التركي يكشف عن توجيه من أردوغان بشأن قطر 

المتوسط:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر من أهم الملفات التي ينتظرها عمل كثير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الوزير التركي في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية، على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي ملف التعاون العسكري القطري أهمية كبيرة، “ومن ثم وجهنا بضرورة أن نتواصل مع الأشقاء في قطر لدعم وتعزيز هذه العلاقات والاتفاقيات”.

وتابع: ستكون أول زيارة لي إلى الدوحة قريبا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا مع الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء الحكومة القطرية.

وأشار إلى أن “قطر وتركيا تجمعهما علاقة أخوة وتعاون كبير في شتى المجالات، وتعد الدوحة داعما مهما وشريكا رئيسيا لتركيا في مسار النهوض بالصناعات الدفاعية التركية، وهذا أمر نقدره للدوحة، ونعمل على تعزيز الاستفادة القطرية من هذه النقلة في صناعة السلاح والمعدات العسكرية، ونسعى في المستقبل لنقل هذه الخبرات إلى الدوحة بتنسيق مع وزارة الدفاع القطرية، حيث لمسنا اهتمام قطر بهذا المجال ونسعى لدعم هذا التوجه كون قطر شريكا وليس مجرد حليف لتركيا.

وقال: أضع على أجندتي خلال المدى القصير والبعيد أولويات توطيد العلاقات وتطويرها بين البلدين، وسوف يكون هناك الكثير من العمل مع وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال الأيام القليلة القادمة من أجل هذا الهدف.

