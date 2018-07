المتحدث باسم أردوغان: رفع حالة الطوارئ في تركيا في 18 يوليو

المتوسط:

قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، إنه سيتم رفع حالة الطوارئ في تركيا يوم 18 يوليو المقبل.

ولكن عاد المتحدث باسم الرئيس التركي، للقول إنه يمكن أن تعود حالة الطوارئ في البلاد، في حالة وقوع أية تهديدات إرهابية.

يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين، بعد محاولة انقلاب في يوليو/ تموز 2016.

وقال كالين للصحافيين في أنقرة: “لا أحد يعتقد أن رفع حالة الطوارئ، قد يؤدي إلى ضعف في أجهزة الدولة، أو احتمالية أن يجد الإرهابيون ثغرة إلى البلاد”.

وتابع الحرب ضد الإرهاب ستستمر بثبات، وإذا كان هناك تهديدا سيتطلب إدخال حالة الطوارئ، فسيتم ذلك مرة أخرى.

