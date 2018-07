متظاهرون يقتحمون مطار النجف فى العراق

المتوسط:

أفادت قناة السومرية (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، باقتحام متظاهرين مطار النجف البلاد؛ احتجاجًا على تردى الخدمات، فى الوقت ذاته، أعلن محافظ النجف لؤى الياسرى عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم.

وقال الياسرى – فى تصريحات للقناة – إن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية.

كانت القوات الأمنية العراقية، قد منعت فى وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين فى محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التى تشهدها المحافظة.

