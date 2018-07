“ثورة الجياع تنتصر”… مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى المتظاهرين العراقيين

المتوسط:

علق الزعيم العراقي مقتدى الصدر على ما تشهده العراق حاليا من مظاهرات، وخصوصا في مدينة النجف، وقال الصدر عبر حسابه بموقع تويتر: “لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين”.

ووجه الصدر رسالة إلى المتظاهيرن: “كما ونتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة، في ملك للشعب وليست للفاسدين”.

يذكر أن وكالة “رويترز” نقلت عن شاهد عيان اليوم الجمعة 13 يوليو،/تموز أن محتجون عراقيون اقتحموا مطار مدينة النجف بالعراق وأوقفوا حركة الطيران، وذلك بالتوازي مع تواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة للمطالبة بتسريع عجلة التنمية ومكافحة الفساد.

وكانت تظاهرات اجتاحت شوارع محافظة البصرة، التي تحوي أضخم حقول وموانئ تصدر النفط العراقي، احتجاجا على تفشي البطالة وتشغيل عاملين من خارج المحافظة في الشركات النفطية.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات شرطة النفط المعروفة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

