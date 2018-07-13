الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بالتراجع عن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في غزة

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع عن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في غزة، داعيا الجهات الفاعلة في غزة إلى وقف الأعمال العنيفة والاستفزازات، حسب وصفه.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية، بيانا للناطق باسم الاتحاد الأوروبي، قال، إن هذا القرار رغم استثنائه الإمدادات الإنسانية، إلا أنه سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يتوقع من إسرائيل عكس هذه القرارات.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي ينضم بشكل كامل إلى الجهود الحالية المبذولة للحد من التوترات، وصون المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة.

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