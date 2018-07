العراق يتجه إلى إيران لتوفير الكهرباء بعد أحداث البصرة

المتوسط:

وصل وفد وزاري عراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية إلى الخدمة.

ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أن “وفدا وزاريا برئاسة وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي وصل إلى طهران ظهر اليوم لعقد عدد من اللقاءات عالية المستوى مع المسؤولين الحكوميين الإيرانيين بشكل عام، ومسؤولي وزارة الطاقة الإيرانية على وجه الخصوص، لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران إلى العمل “.

وبحسب البيان فإن “الوفد سيسعى إلى حل المسائل المتعلقة بأسباب توقف هذه الخطوط الأربعة، التي تزود منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بما يقارب (1200)ميغاواط، وهي كلا من (خرمشهر- البصرة — 400 كيلو فولت) و(كرخة- العمارة — 400 كيلو فولت)، و(كرمنشاه —ديالى — 400 كيلو فولت)، و(سربيل- زهاب- خانقين — 132 ك ف)، ما سيسهم بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة والعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى”.

يذكر أن خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق توقفت منذ أربعة أسابيع تقريبا لأسباب تخص تحويل المبالغ المستحقة، فضلا عن أسباب فنية أخرى بحسب وزارة الكهرباء العراقية.

وتشهد محافظة البصرة (الغنية بالنفط)، منذ أيام تظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وفرص العمل، وقد شهدت هذه التظاهرات مواجهات مع قوات الشرطة أدت الى مقتل متظاهر وإصابة عدد من الأشخاص من الطرفين، فيما وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحافظة، صباح اليوم، قادما من بروكسل بعد حضوره اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا)، وأجرى جملة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة المحلية للبصرة في محاولة لاحتواء الأزمة.

