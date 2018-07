المتوسط:

انطلق أكثر من 40 بالونا من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة، حتى الرابعة فجر اليوم فقط.

أفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي “0404”، مساء اليوم الجمعة، بأن أكثر من 40 بالونا خرجت من القطاع في اتجاه مستوطنات غلاف غزة حتى الرابعة فجر اليوم فقط، دون رد إسرائيلي ــ بحسب الموقع.

وذكر الموقع الإخباري أن “إرهاب” بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة مستمر، وفي ازدياد، وأن الـ 40 بالونا كانت تحمل مواد متفجرة.وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي لم يتصد للبالونات، حتى كتابة الخبر.

يشار إلى أن ماتان تسوري، المحلل السياسي بصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كتب اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية في “تويتر”، إن بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة تأخذ أشكال قوس قزح وفي كتل مجمعة، لزيادة التأثير.

يتزامن ذلك مع ما ذكرته صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، مساء أمس الخميس، من أن أكثر من 30 ألف دونم تم تدميرها بسبب بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة في مستوطنات غلاف غزة، وأكثر من ألف حريق.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها المطول بأن أغلب الحرائق التي تخطت الـ 724 حريقا، خلال 103 أيام فقط، منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، اندلعت في فترة الصباح اليومي، بين الـ11 صباحا، و6 مساء.

The post انطلاق 40 بالونا من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية