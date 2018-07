المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (15 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطار غزة، اليوم الجمعة.

وأعلن أشر القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن 68 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة و اختناق بالغاز الذى أطلق الاحتلال شرق قطاع غزة.

The post استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية