أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أنباء وسائل الإعلام حول استعداد موسكو تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن لواشنطن لا تتطابق مع الحقيقة.

وقال بيسكوف في مقابلة له مع قناة “آر تي” مجيباً على سؤال إذا كانت أنباء وسائل الإعلام الأميركية أن روسيا مستعدة لتسليم سنودن حقيقة: “لا، بالتأكيد لا. هذا موضوع غير وارد”.

