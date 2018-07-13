اخبار

هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 جاسوسا روسيا باختراق انتخابات 2016

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات، اليوم الجمعة، إلى 12 ضابطًا في المخابرات الروسية، فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في 2016، وللحزب الديمقراطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك