هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 جاسوسا روسيا باختراق انتخابات 2016

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات، اليوم الجمعة، إلى 12 ضابطًا في المخابرات الروسية، فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة في 2016، وللحزب الديمقراطي.
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ايوان ليبيا
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