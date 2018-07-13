ترامب يلتقي الملكة إليزابيث في قلعة وندسور

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في قلعة وندسور.

وعلى الرغم من أن زيارة ترامب لم تكن رسمية بالكامل كما وُعد، فإن فرقًا موسيقية من الجيش عزفت الموسيقى لدى وصوله لقلعة وندسور، قبل أن يحتسي هو والسيدة الأولى ميلانيا الشاي مع الملكة البالغة من العمر 92 عامًا.

وأثناء انتظار الملكة إليزابيث وصول ترامب، نظرت إلى ساعة يدها، وبينما كان الاثنان يتفقدان حرس الشرف، توقف ترامب فجأة واضطرت الملكة البريطانية إلى الالتفاف حوله.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب فيما بعد جوًا لاسكتلندا، اليوم الجمعة، في رحلة خاصة، قبل أن يتوجه إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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