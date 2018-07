المتوسط:

أصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الجمعة 13 يوليو/تموز، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان في أقصى جنوب العراق.

