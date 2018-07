صحيفة تكشف حقيقة طائرة خاصة”هدية” لولي العهد المغربي

المتوسط:

علق مصدر عسكري مغربي رفيع المستوى على التقارير التي أفادت بأن ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، تسلم طائرة خاصة من طراز “غولف ستريم G650″، من أغلى الطائرات الخاصة وتبلغ قيمتها أكثر من 57.5 مليون يورو.

ونقلت صحيفة “الصباح المغربية” عن المصدر قوله إن هذه “معلومات مغلوطة يتم الترويج لها من قبل أجندات خارجية”، مؤكدا أن المواصفات المذكورة في الأخبار المفبركة تتعلق بطائرة صغيرة اقتنتها القوات المسلحة الملكية، خاصة بالتنقلات المدنية لكبار المسؤولين في الدولة.

وكشف المصدر أن الدولة المغربية حصلت على الطائرة الجديدة في إطار تجديد أسطول القوات الجوية المغربية، على اعتبار أن الطائرة، التي كانت تستعمل في الرحلات الجوية المستعجلة لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، داخل المغرب وخارجه، لم تعد صالحة إذ تجاوزت مدة خدمتها 25 سنة، وتم وقف العمل بها قصد الإصلاح.

واعتبر المصدر أن الأخبار المروجة بخصوص الطائرة الجديدة غير صحيحة تماما، سواء تعلق الأمر بمصدرها والأغراض المخصصة لها، أو في ما يتعلق بطرازها، نافيا أن تكون مجهزة بتقنيات عسكرية متطورة.

وأضاف أن “المعلومات التي تسربها بعض الجهات المعادية للمغرب تدخل في إطار حرب دعائية ضد تجديد سلاح الجيش المغربي وتطوير كفاءاته، تحرك خيوطها المخابرات الجزائرية”، وفق قوله.

وكانت صحيفة “ميدل إيست أي” الناطقة بالفرنسية قالت إن الطائرة الخاصة المهداة لولي العهد المغربي، لوحة تسجيل CN-AMH، حيث يمثل الحرفين CN الرمز المخصص للمغرب من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، والرمز A يشير للشخصيات المهمة، والرمز MH تمثل الأحرف الأولى من اسم مولاي الحسن.

وبحسب الموقع فإن قيمة هذه الطائرة تبلغ حوالي 64.4 مليون دولار أي ما يعادل 57.5 مليون يورو، وهي مجهزة بتكنولوجيا إسرائلية، وتعتبر من أفضل طائرات رجال الأعمال، والوحيدة من هذا الفئة التي يمكنها السفر 14 ألف كيلومتر بدون توقف، ويمكن أن تحمل على متنها 8 شخصيات، و4 أفراد من طاقم الطائرة.

