احتجاجات سلمية في لندن تطالب برحيل ترامب 

شارك عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة البريطانية لندن في مسيرة، اليوم الجمعة، وهم يرددون هتافات تطالب برحيل دونالد ترامب من البلاد، في حين رفع البعض لافتات وقرعوا الأواني احتجاجا على أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي إلى بلادهم.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “تخلوا عن ترامب” و”كف يديك عن حقوق النساء”. وشارك زعيم المعارضة جيريمي كوربين في المسيرة.

وقال المنظمون إن 250 ألفا شاركوا في الاحتجاجات في لندن فيما قد تشهد مدن أخرى في أنحاء البلاد مسيرات مماثلة من بينها وندسور التي التقى فيها ترامب بالملكة إليزابيث.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إن مؤيدين لترامب سينظمون مسيرة غدا السبت ونظم بعضهم مسيرة اليوم الجمعة فصلتها الشرطة عن الأخرى المناهضة له.

ولوحت مجموعة صغيرة من مؤيدي ترامب بالعلم الأمريكي مع العلم البريطاني وهي تهتف “نريد ترامب” و”ترامب من أجل 2020″.

وقالت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما “في وقت ننسحب فيه من الاتحاد الأوروبي نحتاج إلى التقارب مع أهم حليف لنا”، بحسب “رويترز”.

