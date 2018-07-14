المرآة المضيئة موضة هذا العام.. اصنعيها في البيت بسهولة

المرآة المضيئة موضة هذا العام، وكثيرًا ما نجد أسئلة واستفسارات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول أسعارها، ولكن نصدم بسبب ارتفاعها الغالية، رغم أن صنعها بنفسك من الأمور السهلة، ولا يحتاج تكلفة أو مجهودا كبيرا.

هل فكرت يومًا في امتلاكها، خاصة أنها أصبحت تظهر كثيرا في برامج الموضة على الفضائيات؟ الأمر بسيط ويمكنك صنعها بنفسك بالاستعانة ببعض الأدوات البسيطة والمتوفرة لديك في المنزل، فجربي عملها في بيتك بمساعدة زوجك أو أحد أفراد عائلتك.

1- أولًا، تحتاجين إلى إطار خشبي ومرآة، ولكن احرصي على أن تكون المرآة في بنفس مقاس الإطار الخشبي، وكذلك تحتاجين لحبل إنارة يشبه الذي نستخدمه في زينة رمضان، بالإضافة لكورات بلاستيك شفافة، وقلم رصاص، مسامير، شريط لاصق، وشنيور، يمكنك استئجاره من أي نجار قريب من منزلك إذا لم يكن لديك واحد.

2- حددي شكل المرآة التي تريدنها، فإذا كانت دائرية فأنتِ بحاجة إلى إطار خشبي دائري، وإذا كانت مربعة، تحتاجي لإطار مربع، واستعيني بزوجك أو اذهبي لأي ورش النجار لتقطيع الإطار على حسب الشكل الذي تريدينه، الأمر بسيط لا تقلقي ولن يكلفك الكثير، واعرفي من هنا كيفية تنظيف وتلميع المرايات.

3- تحتاجين بعد ذلك لتحديد لون الإطار الخشبي، واختاريه حسب الحائط الذي ستوضع عليه المرآة، وحاولي التنسيق بينهما أو اختاري لونا محايدا مثل الأسود أو الأبيض، فهما يتناسبان مع أي لون حائط.

4- قصي المرآة لكي تكون متناسقة مع مقاس الإطار، وثبتيها عليه من الخلف بمسامير، بعد ذلك احضري حبل الإنارة وثبتيه على الإطار الخشبي.

5- في الخطوة الأخيرة، تحتاجين لثقب الكورات البلاستيك، وثبتيها داخل لمبات حبل الإنارة، ومن هنا يمكنك معرفة بسيطة أيضًا لتجديد ديكور منزلك بأرخص التكاليف.

بهذه الخطوات، يكون لديك مرآة مضيئة على الموضة دون الحاجة لشرائها بأموال كثيرة من أحد المولات، وستكونين سعيدة بعد الانتهاء منها لأنك قومتِ بصنعها بنفسك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا