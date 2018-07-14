راكيتيتش يتحدث عن مواجهة فرنسا في نهائي المونديال

كتب: علي الزيني

قال إيفان راكيتيتش، لاعب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النجاح الذي حققه منتخب بلاده خلال مونديال روسيا 2018 لا يرجع فقط إلى اللاعبين والجهاز الفني للفريق، بل لـ4.5 مليون مواطن كرواتي ساندوهم في التحدي الكبير، وهو محاولة الفوز بلقب تلك البطولة العالمية.

لاعب فريق برشلونة الإسباني تحدث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بملعب (لوجنيكي)، وهو الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية بين كرواتيا وفرنسا، قائلا: "العودة بالكأس إلى الديار"، مؤكدا أن ذلك يتطلب "بعض التوفيق".

وواصل راكيتيتش: "هذه هي أهم مباراة في حياتنا، ونريد أن نغادر مرفوعي الرأس، ونعلم أننا بذلنا أقصى مجهوداتنا، نريد العودة إلى الديار حاملين كأس البطولة".

وأضاف: "ستكون المباراة غاية في الصعوبة سواء على المستوى الدفاعي أو الهجوم، لذلك أهم شيء هو أن نتحلى بالتركيز، وسنحاول اللعب بطريقتنا ونتمنى أن نكون بالقوة الكافية للفوز بذلك اللقاء".

وصرح راكيتيتش: "نريد أن نظهر للعالم أجمع أن جميع اللاعبين -وليسوا من يشاركون فقط- على قلب رجل واحد، وسنقوم بكل ما هو ممكن على أرض الملعب لتحقيق فوز كبير لكرة القدم الكرواتية".

وبسؤاله عن سبب النجاح الذي قدمه "الناريون" خلال تلك البطولة، أشار اللاعب إلى أن "وحدة الفريق" و"الفخر" الذي يشعر به كل لاعب في كل مباراة لعبها بقميص الفريق هو سبب ذلك النجاح، مؤكدا "نلعب كل مباراة بقناعة كبيرة ككتلة واحدة، فالعلاقة التي تربطنا ببلادنا خاصة للغاية".

وأشاد راكيتيتش بمدرب الفريق زلاتكو داليتش كثيرا حيث قال عنه: "إنه مدرب فريد، وما يريده في كل لحظة واضح جدا، فهو محترف للغاية، ولا يترك أي شيء للصدفة، فهو لا ينام إذا كان ذلك ضروريا، إنه يستحق ما يحدث له، وأتمنى أن يقود المنتخب الوطني لسنوات عديدة أخرى".

واختتم اللاعب حديثه موضحا أن مع داليتش كرواتيا تسطر صفحتها الألمع في تاريخها، حيث نجحت في تخطي المركز الثالث الذي حققته في مونديال 1998 بفرنسا، وذلك مهما كانت نتيجة المباراة النهائية.

ويخوض المنتخب الكرواتي المواجهة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخ، حيث يلتقي مع نظيره الفرنسي في الخامسة مساء بعد غد الأحد، في استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

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