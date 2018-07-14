رسميًا.. شاكيري ليفربولي حتى 2023

كتب: علي الزيني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم السويسري شيردان شاكيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2023 ليواصل الريدز دعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

شاكيري خضع للكشف الطبي في ميلوود مساء اليوم الجمعة قبل التوقيع الرسمي لليفربول، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 32 مع الريدز.

وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول ضم شاكيري من ستوك سيتي مقابل 13.75 مليون جنيه إسترليني، على أن يستمر حتى صيف عام 2023.

وأصبح شاكيري رابع لاعب في تاريخ ليفربول يرتدي القميص رقم 23 بعد الإنجليزيين روبي فاولر وجيمي كاراجر والألماني إيمري كان.

وقال شاكيري لموقع ليفربول: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في ليفربول وإنه ناد ضخم له تاريخ كبير ولاعبون كبار ومدرب رائع، لذلك أنا سعيد جدًا وسعدًا لوجودي هنا".

وأتم: "كلاعب فأنت تريد دائما أن تكون في المستوى الأعلى من كرة القدم، وقبل عدة سنوات كنت أريد القدوم لليفربول لكن ذلك لم يحدث وأنا سعيد حقا لأنني أخيرا هنا، وأريد تطوير مستواي أيضًا وأن أكون مع الفريق الأفضل والفوز بالألقاب وهذا ما أنا هنا من أجله".



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