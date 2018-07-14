فيفا يطالب بمنع تصوير الجميلات في كأس العالم

كتب: علي الزيني

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محطات التليفزيون، والمراسلين التابعين لها بعدم بث صور المشجعات الحسناوات أثناء كأس العالم 2018، للحد من القضايا المرتبطة بالتحرش الجنسي.

فيدريكو أديتشي، مدير شؤون التنوع والاستدامة في الفيفا، قال: "شاهدنا بعض الحالات في البطولة وكان واضحا أن التركيز على الفتيات الجميلات فقط، وأرى أن ذلك نوعا من التمييز الجنسي، عندما يتم تسليط الكاميرات على أناس معينين، ومن الناحية الرياضية فإن ذلك يفقد المشاهد متعة مشاهدة المباراة، لأن الكاميرات متجهة نحو الجماهير، ولا تهتم بما يحدث في الملعب".

وفي السياق نفسه قال بيارا بوار، المدير التنفيذي لشبكة مناهضة العنصرية في كرة القدم بأوروبا، إن العنصرية دائما كانت المشكلة التي تتردد كثيرا أثناء مباريات المونديال، وأن القضايا ذات صلة بالتحرش الجنسي هي الأكثر ترددا في مونديال روسيا.

وشهدت بطولة كأس العالم الحالية تركيزا واضحا من مخرجي المباريات على الفتيات الجميلات في مدرجات ملاعب البطولة، وبعضهن بلغ نجومية لم تكن تحلم بها قبل المونديال.

ووفقا لمنظمة كرة القدم ضد العنصرية فإنها سجلت 300 حالة من التمييز ضد المرأة، وارجعوا تلك الحالات إلى التركيز المستمر مع الجميلات في المدرجات، وهو ما يدفع الجماهير خلال البطولة إلى القيام بأفعال غير لائقة، كالتى قام بها مجموعات من جماهير أمريكا اللاتينية بتصوير مقاطع فيديو من الشارع مع روسيات ومطالبتهن بقول ألفاظ خادشة للحياء باللغات البرتغالية والأرجنتينية، وبالفعل يتم تصوير ذلك والسخرية منهم في عدة دول مثل البرازيل والأرجنتين.

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