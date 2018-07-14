يوفنتوس يعلن موعد وصول كريستيانو رونالدو

كتب: علي الزيني

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن موعد وصول النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو معقل اليوفى، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى فريق السيدة العجوز خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الحساب الرسمى لنادى يوفنتوس نشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن رونالدو سوف يصل إلى مدينة تورينو يوم الاثنين المقبل.

وكان يوفنتوس قد نجح فى ضم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 105 ملايين يورو، وسوف يوقع معه عقدا يمتد حتى عام 2022، ويحصل على راتب سنوى يقدر بـ30 مليون يورو كثالث أعلى راتب فى العالم بعد ميسي 40 مليونا ونيمار 36 مليونا.

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