ألمانيا تحقق في تصدير عقار القتل الرحيم للكلاب للولايات المتحدة

قال الادعاء في ولاية سكسونيا السفلى، إن السلطات الألمانية تحقق في تصدير دواء يستخدم في القتل الرحيم للكلاب ويحتوي على بنتوباربيتال، وهو عقار كان يستخدم في الماضي في حالات الإعدام بالولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أمس الجمعة، أن عدة أطنان من مادة بيوثاناسيا- دي اسبيشيال، وهي مادة تحقن في الكلاب لقتلهم، هي من ضمن عملية التصدير.

وتحتوي مادة بيوثاناسيا- دي اسبيشيال على عقار بنتوباربيتال، الذي يندرج تحت توجيه الاتحاد الأوروبي للتعذيب ويخضع لحظر صارم على الصادرات.

وتردد أن محققين يبحثون في علاقة "فرايسويث" للصيدلة البيطرية في ولاية سكسونيا السفلى بهذه الصادرات.

وتعد "فرايسويث" للصيدلة البيطرية جزءًا من الوحدة البيطرية التابعة لشركة "إم إس دي" الأمريكية للأدوية ومقرها في ألمانيا في هاآر القريبة من ميونخ.

وتشير التعليمات المدرجة على عبوة العقار بوضوح أنه مخصص لقتل الكلاب المريضة المستعصي شفاؤها ويحمل غلاف العبوة كلمات: "فقط للكلاب"، مع تعليمات بأنه فقط للحيوانات ويجب أن يخضع استخدامه للإشراف.

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