التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تعطل دخول السفينة ماريا للحديدة منذ أسبوعين

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية العقيد ركن تركي المالكي أمس الجمعة، أن "ميليشيا الحوثي تُعطل دخول السفينة ماريا لميناء الحديدة منذ أسبوعين، وتحمل السفينة مشتقات نفطية".

وأكد المالكي في تصريحات له نشرت مساء أمس الجمعة استمرار منح التصاريح لـ 17 سفينة بالموانئ اليمنية.

وأشار المالكي إلى تواجد ثلاث سفن بميناء الحديدة وثلاث أخرى بانتظار الدخول، وأن سفينة واحدة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها.

إلى ذلك، تمكّنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من "مصادرة أسلحة تركتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد هروبهم من الحديدة، غربي اليمن" كما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية أمس الجمعة.

وكشفت القوات اليمنية عن "ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية على الطريق العام في مدينة التحيتا؛ حيث قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام، وتطهير المناطق التي انسحب منها المتمردون".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا