اعتقال 9 مسلحين خلال الهجوم على مقر شركة نفط البصرة بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة بالعراق مساء أمس الجمعة باعتقال تسعة مسلحين هاجموا مقر شركة نفط البصرة في مدينة البصرة550 كلم جنوب بغداد.

وقال العميد علي حسين من شرطة نفط الجنوب في تصريح صحفي: إن" مجاميع مسلحة قامت باعتداء إرهابي على مقر الشركة في منطقة الموفقية وسط البصرة ما أسفر عن جرح ثلاثة من عناصر الشرطة فيما تم اعتقال تسعة من المهاجمين".

وذكر شهود عيان أن" احد المهاجمين قتل بحادث دهس بسيارة على الطريق العام أثناء هروبه خلال الاشتباكات المسلحة".

كان محتجون اقتحموا اليوم فندق شيراتون البصرة بعد ساعة من خروج حيدر العبادي منه حيث عقد اجتماعا مع رؤوساء العشائر والمسؤولين في البصرة لبحث مطالب المواطنين.

وشهدت ساحة التحرير في بغداد وفي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف تظاهرات على خلفية سوء الأوضاع وتردي خدمات توزيع الكهرباء في ظل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي تجاوز سقف 51درجة مئوية في بعض المحافظات.

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