الكويت تلغى رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية بسبب الظروف الأمنية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها ستقوم إما بتغيير الحجز لرحلات طيران أخرى متجهة إلى النجف أو إعادة التذاكر بدون أي رسوم على العملاء.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حالة الاستنفار القصوى على الحدود الشمالية، وقالت مصادر إن الداخلية نشرت القوات الأمنية "احترازياً" بسبب الأحداث والمظاهرات التي يشهدها جنوب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن متظاهرين اقتحموا مساء الجمعة مطار النجف الدولي بالعراق احتجاجا على تردي الخدمات وأبرزها الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي.

وذكر شهود عيان أن عشرات المتظاهرين بعضهم يحمل أعلام العراق انتشروا في صالات ومدرج المطار الذي يقع في محافظة النجف 180كم جنوبي بغداد، وتوزعوا على جميع القاعات وهم يهتفون بشعارات تطالب بطرد الفاسدين.

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