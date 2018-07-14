طائرات حربية إسرائيلية تضرب منشآت عسكرية في غزة.. وجيش الاحتلال يقتل 138 ويصيب 16 ألفا في أقل من 4 أشهر

شنت مقاتلات إسرائيلية وطائرات بلا طيار ثلاث غارات جوية متتالية على منشآت حماس العسكرية في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حسبما ذكرت مصادر إعلامية محلية ومصادر أمنية في غزة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وجاءت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة ردا على هجوم بقنبلة يدوية في وقت سابق ضد قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متمركزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية في مدينة غزة أنه في الوقت الذي شنت فيه المقاتلات الحربية الإسرائيلية وطائرات بدون طيار هجمات على المنشآت العسكرية التابعة لحماس، أطلق مسلحو غزة ثلاثة صواريخ بدائية الصنع على جنوب إسرائيل.

وكانت الاشتباكات في شرق غزة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال قد استؤنفت أمس الجمعة، في إطار مسيرات العودة المستمرة للشهر الرابع على التوالي للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.

وقال مسعفون إن صبيا فلسطينيا قتل وأصيب أكثر من 200 شخص خلال اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في شرق قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال أيمن الصهباني، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، للصحفيين إن فتى (15 عاما) قُتل بعد أن أطلق عليه جندي إسرائيلي النار في صدره. وأصيب نحو 220 متظاهرًا، تم نقل 50 منهم إلى المستشفى.

وأطلقت هيئة مسيرات العودة على فعاليات احتجاجات الأمس اسم (جمعة الوفاء للخان الأحمر) وهي منطقة تجمع بدوي شرق مدينة القدس تهدد إسرائيل بهدمها وترحيل أهلها.

وتجمع آلاف الفلسطينيين قرب خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار في خمس مناطق رئيسية شرق قطاع غزة.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية وأشعلوا إطارات مطاطية قرب السياج الفاصل للتغطية على قناصة جيش الاحتلال المتمركزين خلف السياج.

كما أطلق متظاهرون طائرات ورقية وبالونات حارقة إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 138 فضلا عن 16 ألف مصاب في مواجهات شبه يومية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 مارس الماضي ضمن احتجاجات مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة.

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