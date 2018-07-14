إصدار مذكرتي اعتقال بحق شخصين على صلة بحادث قارب السياح الصينيين في تايلاند

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن محكمة في جنوب تايلاند أصدرت مذكرتي اعتقال بحق شخصين على صلة بحادث قارب أسفر عن مقتل عشرات السياح الصينيين في الخامس من يوليو الحالي .

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن محكمة مقاطعة بوكيت حددت اسمي كل من مالك السفينة، وراكلاك رويكشايكال، 26 عاما، وكبير المهندسين، أونشان كانهايوثي، 56 عاما، في وثائق المحكمة.

وأوضح التقرير أن الاثنين يواجهان تهمة التهور مما تسبب في وفاة وإصابة آخرين جراء الحادث الذي قتل فيه 47 سائحا صينيا إثر غرق القارب.

وقالت الصحيفة إن القارب كان يحمل 101 شخص، من بينهم 89 سائحا وطاقم مكون من 12 فردا عندما وقع الحادث. وكان القارب عائدا إلى منتجع جزيرة بوكيت بعد أن أبحر بالسياح، وكلهم تقريبا من الصينيين، في رحلة نهارية .

وكان قبطان القارب المسجل في تايلاند، والمعروف باسم فينيكس، قد تم اتهامه أيضا في وقت سابق.

وتعد تايلاند مقصدا للسياح الصينيين. وبلغ عدد السياح الصينيين الذين زاروا تايلاند في عام 2017 حوالي 9 ملايين سائح، من إجمالي 35 مليون أجنبي زاروا تايلاند في ذلك العام.

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