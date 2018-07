مسلحو داعش يسيطرون على حقل نفطي بدير الزور

المتوسط:

استطاع مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، استعادة السيطرة على حقل الصيجان النفطي في ريف دير الزور الشرقي بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت مصادر محلية لـ”سكاي نيوز عربية” أن الاشباكات بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية تتواصل قرب مدينة هجين بريف دير الزور، بالتزامن مع قصف تتعرض له المنطقة في محاولة منها لاقتحام المدينة.

وقال ناشطون إن قوات سوريا الديمقراطية فتحت معبرا مائيا بينها و بين قوات النظام السوري في بلدة الصبحة شرقي دير الزور.

ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه قوات النظام جسرا نهريا جديد بهدف الوصول إلى سوق مدينة هجين عبر جسر حربي عائم.

