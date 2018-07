“حماس” تطلق عشرات القذائف ردا على الغارات الإسرائيلية

المتوسط:

رد مقاتلو حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت على سلسلة الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقعهم، بإطلاق عشرات قذائف الهاون والصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للحدود.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن “طائرات الاحتلال شنت فجرا غارات جوية عدة، استهدفت فيها مواقع للمقاومة الفلسطينية وألحقت أضرارا جسيمة”، من دون أن يبلغ عن وجود إصابات.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية عدة على أهداف في القطاع، موضحا أن نظام القبة الحديد اعترض قذائف أُطلقت من غزة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية “مرتين متتاليتين وبصواريخ عدة”، موقعا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرقي مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت الطائرات موقعين آخرين للقسام شمالي القطاع.

وأكد شهود أن الطائرات الإسرائيلية قصفت “بعدد من الصواريخ أرضا زراعية شرق منطقة الزيتون، شرقي مدينة غزة، وقصفت بصواريخ عدة أراضي زراعية غير مأهولة قرب معبر صوفا الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي القطاع”.

وردا على الغارات الإسرائيلية، أطلق مقاتلون فلسطينيون نحو 30 قذيفة هاون وعددا من الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للحدود مع القطاع.

وقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 220 فلسطينيا في مواجهات، الجمعة، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل شرق مدينة غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية في القطاع.

