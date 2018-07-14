رسميًا.. ماوريسيو ساري مدربا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 مواسم ناجحة قضاها في صفوف نابولي الإيطالي، ففي خلال فترته مع نابولي، تمكن ساري من إعادة الهيبة إلى الفريق وبات يحجز مقعده بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا كل موسم، وصنع للفريق هوية هجومية جذابة للجماهير.

وتمكن نابولي تحت قيادة ساري من إنهاء الدوري الإيطالي مرتين في المركز الثاني بما فيها الموسم الماضي الذي أنهاه كأكثر فريق جمعًا للنقاط ينهي الدوري الإيطالي في المركز الثاني وذلك برصيد 91 نقطة.

ووقع ساري مع تشيلسي عقدًا يمتد لثلاث سنوات، وقال عند توقيع العقد صباح اليوم: «أنا سعيد للغاية بوصولي إلى تشيلسي والدوري الإنجليزي، هي فترة مثيرة للغاية في مسيرتي التدريبية».

وأضاف ساري: «أتطلع لبدء العمل ولقاء اللاعبين يوم الإثنين المقبل قبل السفر إلى أستراليا، حيث سأكون قادرًا هناك على معرفة الفريق بشكل أفضل مع بداية خوض المباريات، وأمل في أن نقدم مستوى ممتع للجماهير وننافس على الألقاب بنهاية الموسم، وهو ما يستحقه هذا النادي».

وقالت مديرة النادي ماريانا جرانوفسكايا: «نشعر بالسعادة للترحيب بماوريسيو ونتطلع لمشاهدة فلسفته الكروية مع الفريق، ففريق نابولي قدن واحدة من أمتع المستويات في أوروبا مع بفضل نهجه الهجومي والحيوية الكبيرة التي تمتع بها اللاعبون معه، وساهمت مقوماته التدريبية في تطوير مستوى اللاعبين بشكل واضح، كما أنه يمتلك خبر اللعب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا».

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