إنجلترا Vs بلجيكا.. الأسود تصارع الشياطين لفك عقدة برونزية المونديال

يحتضن ملعب كريستوفسكي، في مدينة سان بطرسبرج، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2018، المقامة حاليًا في روسيا، وذلك عندما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره البلجيكي.

وتقام غدًا المباراة النهائية للبطولة في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو بين المنتخب الفرنسي والكرواتي وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

الطريق إلى الثالث والرابع

وقعت بلجيكا في المجموعة السابعة وتمكنت من تصدرها بالعلامة الكاملة بالفوز على بنما بثلاثية نظيفة وعلى تونس (5-2) وعلى إنجلترا بهدف نظيف، وفي دور الـ16 تغلبت على اليابان (3-2) ومن ثم حققت المفاجأة بالتغلب على البرازيل في ربع النهائي (2-1)، قبل أن تسقط في نصف النهائي أمام فرنسا بهدف نظيف.

أما إنجلترا فوقعت في المجموعة السابعة أيضًا في كأس العالم، وتمكنت من الفوز على تونس (2-1) وعلى بنما (6-1) قبل الخسارة من بلجيكا بهدف نظيف، وفي دور الـ16 تغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وفي ربع النهائي تغبلت على السويد بهدفين دون رد قبل أن تخسر في قبل النهائي أمام كرواتيا (2-1) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

التاريخ في كأس العالم

تشارك إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ14 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 1966، أما بلجيكا فتشارك في المونديال للمرة الـ13 في تاريخها، وحققت أفضل إنجازاتها باحتلال المركز الرابع في مونديال المكسيك 1986.

بلجيكا أمام الفرق الأوروبية

واجهت بلجيكا الفرق الأوروبية في كأس العالم 20 مرة من قبل، حققت خلالها الانتصار في 6 مباريات وتعادلت في 3 مواجهات وتعرضت للخسارة في 11 مواجهة.

إنجلترا أمام الفرق الأوروبية

واجهت إنجلترا الفرق الأوروبية في المونديال 34 مرة من قبل، حققت خلالها الانتصار في 13 لقاء وتعادلت في 10 مباريات وخسرت 11 لقاء.

التاريخ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

لعبت إنجلترا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال مرة واحدة من قبل، وكان ذلك في مونديال إيطاليا 1990، وحينها خسرت من أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، أما بلجيكا فلعبت على الميدالية البرونزية في كأس العالم مرة واحدة أيضًا من قبل وكان ذلك في مونديال المكسيك 1986 وخسرت حينها أمام فرنسا بنتيجة 4-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

هل تعلم؟

تعد مباراة بلجيكا وفرنسا في تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال المكسيك 1986، ثاني أكثر المباريات التي شهدت تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم في تلك المرحلة، خلف مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال السويد 1958 والذي فازت به فرنسا على ألمانيا الغربية بنتيجة 6-3.

التشكيل المتوقع

إنجلترا: بيكفورد- والكر- ستونز- ماجوير- تريبير- ألي- هندرسون- لينجارد- ديلف- سترلينج- كين.

بلجيكا: كورتوا- فيرتونخين- كومباني- ألديرفيرلد- فيتسيل- دي بروين- شادلي- مونير- فيلايني- هازارد- لوكاكو.

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