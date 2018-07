إيطاليا تطالب مالطا بإستقبال سفينة تحمل 450 مهاجرا

المتوسط:

طالبت الحكومة الايطالية، نظيرتها المالطية بإستقبال سفينة صيد خشبية تحمل 450 مهاجرا، مشيرة إلى أنه “وفقا لقانون البحار، يتعين عليها فتح مينائها أمام هذه السفينة بحكم أنها تبحر في منطقة البحث والانقاذ المالطية” بمياه المتوسط.

وعرض وزير البنى التحتية والنقل دانيلو تونينيللي في تغريدة، مساعدة خفر السواحل الايطالي للسطات المالطية “إذا لزم الأمر”، ولكن دعاها إلى “القيام على الفور بواجبها”.

وبدوره، حذر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني، في نبرة أكثر صرامة، قائلاً “لتعلم مالطا، وليعلم مهربو البشر، ومن يرى نفسه من فاعلي الخير المزعومين في إيطاليا وفي العالم: أن هذه السفينة لن تصل إلى ميناء إيطالي”. واضاف “لقد قمنا بدورنا (بشان إستقبال المهاجرين). هل استوعبتم قولي؟”

ويرى مراقبون أن مهربي البشر، بعد إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن الانقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، أصبحوا يحملون المهاجرين على قوارب كبيرة (تستخدم عادة كسفن لصيد الاسماك) تنطلق من ليبيا أو تونس بوسعها الوصول مباشرة إلى المياه الايطالية.

