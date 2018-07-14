إلقاء عبوة ناسفة على منزل جيري آدامز بأيرلندا

قال حزب شين فين بأيرلندا الشمالية، اليوم السبت، إن عبوة ناسفة ألقيت على منزل زعيم الحزب السابق جيري آدامز، الليلة الماضية في هجوم قال الحزب إنه من عمل "جماعات يائسة غير ذات أهمية".

وأضاف الحزب في بيان أن عبوة ناسفة ثانية ألقيت على منزل بوبي ستوري رئيس الحزب السابق.

وأوضح الحزب أن إحدى العبوتين ألحقت أضرارا بسيارة، وكتب آدامز على تويتر إن الهجوم الذي استهدف منزله لم يتسبب في إصابة أحد.

ووقع الهجومان في بلفاست بعد أحداث عنف مستمرة منذ أيام بشوارع مدينة لندنيري ألقت فيها الشرطة باللوم على قوميين أيرلنديين معارضين لاتفاق سلام ساعد آدامز على إبرامه عام 1998.

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