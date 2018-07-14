مقتل 26 جنديا على الأقل من الجيش الأفغاني في هجمات حركة طالبان

ذكر مسئولون اليوم السبت، أن 26 جنديا على الأقل من قوات الأمن، التابعة للجيش الأفغاني، قتلوا في هجمات شنتها طالبان على نقاط تفتيش في إقليمين.

وقال فريد باختوار، رئيس المجلس في الإقليم الغربي، إن 20 جنديا على الأقل قتلوا، عندما هاجمت طالبان موقعهم في منطقة "بالا بولوك"، في إقليم فرح مساء أمس الجمعة.

واجتاح مسلحو طالبان أجزاء واسعة من إقليم فرح في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 30 جنديا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، قبل أن يتم صدهم من خلال عملية جوية أفغانية، دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي الوقت نفسه، في إقليم غزني المحاصر في جنوب شرق البلاد، قتل ستة على الأقل من رجال الشرطة المحلية، عندما هاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش في منطقة "جاجاتو"، طبقا لمسئولين.

وقال عضو المجلس الإقليمي، غلام ساخي عمار، إن طالبان تسيطر على وسط المنطقة منذ أسابيع وتحاول أن تتوسع في المناطق المجاورة.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد شن العديد من الهجمات في الأونة الأخيرة على أجزاء من إقليم غزني.

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