ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 يوليو 2018 الساعة 3:05 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.510 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.606 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.619 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.288 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.208 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.281 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.341 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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