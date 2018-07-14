ثلاثة قتلى في هجوم استهدف القصر الرئاسي في مقديشو

مقديشو-العنوان

تعرّض القصر الرئاسي في مقديشو اليوم السبت لهجوم بسيارتين مفخختين تم تفجيرهما على مقربة منه بفارق لحظات قبل أن يحاول مسلحون اقتحام المبنى الشديد التحصين، في هجوم فاشل أوقع ثلاثة قتلى في صفوف المهاجمين وعددا من الجرحى المدنيين وتبنّته حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة.

وقال المسؤول الأمني الكبير في مقديشو عبد الله احمد إن سيارة محمّلة بالمتفجرات انفجرت امام حاجز امني قريب من القصر الرئاسي فيما انفجرت اخرى مماثلة أمام حاجز امني قرب مدخله الرئيسي، ولم تمض لحظات حتى حاول مسلحون اقتحام المبنى لكن القوات الامنية تصدت لهم ما اسفر عن تبادل لاطلاق النار بين الطرفين نجم عنه مقتل ثلاثة من المهاجمين.

واضاف “قتل ثلاثة مهاجمين وانفجرت سيارتان مفخختان. ليس لدينا تفاصيل اخرى”، مكتفيا بالاشارة الى ان الهجوم اسفر ايضا عن اصابة العديد من المدنيين بجروح، من دون ان يكون بمقدوره تحديد عددهم.

وتقاتل حركة الشباب التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الاسرة الدولية في مقديشو منذ اكثر من عشر سنوات.

ورغم خسارتها بلدات واراضي في السنوات الماضية، لا تزال الحركة تنفذ تفجيرات وهجمات على اهداف حكومية وامنية ومدنية في العاصمة وسواها.

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