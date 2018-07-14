هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل طاجن اللحمة على الطريقة اليونانية

ما رأيك في أكلة مختلفة اليوم؟.. مذاقها رائع للغاية وحار أيضا لكونها مصنوعة من البصل المتبل وشرائح الفلفل الملون الممزوج بقطع اللحمة والفلفل الحار.. لا تقلقي لن يأخذ كوكينوستو (طاجن اللحمة بالبصل) على الطريقة اليونانية، وقتا ولن يكلفك أيضا أموالا كثيرة لأنه طبق رئيسي ولن يحتاج لأطباق أخرى بجانبه، ومؤكد أنه سوف ينال إعجاب أطفالك وأسرتك، ويصلح أيضا أن تقدميها لضيوفك إذا كان لديك عزومة. أنصحك.. اشتري اللحم من الجزار المعروف لديك لضمان جودتها وتقطيعها بنفسك مع ترك الدهون بها حتى تعطي لها طعما بعد الطهي.

المكونات:

– كيلو لحم بقري قطع

– نصف ملعقة كمون مطحون

– ملعقة بابريكا

– نصف ملعقة كركم

– نصف ملعقة شطة

– ربع ملعقة قرفة مطحونة

– نصف ملعقة زنجبيل

– نصف ملعقة فلفل أسود

– ملعقتا ملح

– ثلاث ملاعق زيت زيتون

– كوب بصل مفروم

– ملعقة ثوم

– ملعقة دبس رمان

– ملعقة خل

طريقة التحضير:

– انقعي قطع اللحم في ماء وخل لمدة 15 دقيقة، ثم صفيها من الماء جيدا.

– ضعي ملعقة زيت كبيرة فى طاسة القلي، وبعد أن يسخن الزيت جيدا ضعي اللحم.

– حمري اللحم في الزيت على الجانبين، ثم ضعي البصل والثوم وكل التوابل والبهارات عليه وأهمها الثوم والملح والفلفل.

– اسكبي اللحم في طاجن أو صينية وضعي نصف كوب من الماء وأدخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.

التقديم:

أقترح عليك أن تضعي طبقا من الأرز الأبيض بجوار طاجن اللحم أو "عيش سوري "اطلعى على طريقته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا