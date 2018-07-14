مش للتخسيس بس.. الزنجبيل الحل المثالي لمشاكل شعرك

هل تعرفين عن فوائد الزنجبيل المذهلة لشعرك وبشرتك؟ ربما سمعت من قبل عنها لأن سمعة الزنجبيل معروفة وممتازة وفوائده تصلح لكل شيء، فالجميع يعتبره علاجا منزليا رائعا، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعالج الكثير من المشاكل، مثل حب الشباب وحروق الجلد وقشرة الشعر، وإذا كنت ترغبين في معرفة فوائده بالتفصيل للشعر عليك أن لا تفوتي النقاط التالية..

1- يساعد الزنجبيل على نمو الشعر

يساعد الزنجبيل على تحفيز بصيلات الشعر التي بدورها تعزز نموه، كما أنه يجعل الشعر حريريا ويزيد من تألقه اليومي، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تسهم في تقوية خيوط شعرك لمكافحة تساقط الشعر.

يعمل الزنجبيل أيضًا على تحفيز الشعر الصحي واللامع باستعادة فقدان الرطوبة الناتجة عن استخدام منتجات غير ملائمة لطبيعة شعرك، وهناك ماسك يمكنك تجربته، مكون من ملعقة واحدة من زيت النعناع اللوز مع ملعقتين من الزنجبيل المطحون، دلكي فروة رأسك بالخليط في حركة دائرية، ثم اتركيه على شعرك 45 دقيقة إلى ساعة، وبعدها اغسلي شعرك بشامبو خال من المواد الكيميائية.

2- يعالج الزنجبيل القشرة

هل تعانى من فروة رأس جافة وبها الكثير من القشرة؟.. إذا كنت تعانين عليك اللجوء إلى الزنجبيل، فهو يساعد على تقليل عدوى فروة الرأس وقشرة الرأس، ويمكنك تجربة هذا الخليط المكون من ملعقة من الزنجبيل مع ملعقتين من الشامبو الخاص بك، دلكي به فروة رأسك للحصول على أفضل النتائج.

3- يعالج التلف

يساعد الزنجبيل في تحسين مظهر شعرك، من خلال وضع الزيوت الفريدة من نوعها المصنوعة من الزنجبيل على الشعر، وهو جاف لمدة نصف الساعة ثم غسله، وهذه الزيوت تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية شعرك ضد التلف.

4- يعالج الهيشان

إذا كنت تعانين من نهايات متقطعة وهيشان، الزنجبيل يساعدك في حل مشكلتك، ويخلصك من النهايات المتقطعة، كل ما عليك هو وضع كمية من الزنجبيل المطحون الطازج على كوب من الماء وتدليك الشعر ثم تركه نصف الساعة، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو المخصص لك.

هل رأيت؟.. الزنجبيل يعالج أغلب مشاكل الشعر وسعره في متناول الجميع، ومتاح أيضا في المتاجر وعند العطارين ويمكنك شراء الكمية المناسبة منه لاستخدامها فى كل شيء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا