بومبيو يؤكد رغبة ترامب في تحسين العلاقات مع المكسيك

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب يريد تعزيز وتحسين العلاقات مع المكسيك بعد العثرات التي واجهتها.

وقال مارسيلو إبرارد مساعد الرئيس المكسيكي إن لوبيز أوبرادور سلم بدوره بومبيو رسالة إلى ترامب تتضمن خططه لإعادة ضبط العلاقات والتركيز على التجارة والهجرة والتنمية والأمن.

وقال بومبيو إن زيارته هو والمسؤولون الأمريكيون الكبار الآخرون تهدف إلى توضيح ”الأهمية الكبيرة“ التي يوليها ترامب للعلاقات الثنائية التي شابها التوتر بشكل متزايد.

وأثار ترامب غضب المكسيك بمطالبته لها بتمويل جدار حدودي وتصريحاته بأنها لم تفعل شيئا لإبطاء الهجرة غير الشرعية. ويدفع ترامب أيضا من أجل تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا) لصالح الولايات المتحدة.

