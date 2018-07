السعودية تدمر صاروخا حوثيا قادما من صعدة اليمنية

المتوسط:

اعترض الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم السبت، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وقام بتدميره.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه “في تمام الساعة 12:52، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران”.

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، إلا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وشدد المالكي على أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)”.

وأضاف أن هذا الهجوم يهدف إلى “تهديد أمن المملكة السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني”.

