البديل الألماني ينتقد المسار القضائي لترحيل حارس بن لادن السابق

انتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قرار محكمة ألمانية بعدم جواز ترحيل الحارس السابق لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وكتب رئيس الحزب يورج مويتن، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مسارات القضية تكشف "خطأ في نظامنا".

ومن جانها، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب أليس فايدل، اليوم السبت، إن القضية تظهر بطريقة مفزعة "مدى بعد السلطات والمحاكم عن الحس السليم".

ومن جانبه، قال رئيس الحزب وكتلته البرلمانية ألكسندر جاولاند: "هناك خطر لأن تتحول المحاكم الألمانية عبر هذه القرارات إلى حانوتي دولة القانون".

يذكر أن محكمة في برلين قضت أمس الجمعة، بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي إيه، الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لبن لادن إلى تونس.

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