بوتين يستقبل أبو مازن في موسكو بعد أيام على زيارة نتانياهو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في موسكو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين: "أنا مسرور لفرصة إطلاعك على الاتصالات التي أجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول"، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف بوتين: "أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو"، مشيدا بالفرصة المتاحة لبحث المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون.

وأبلغ عباس الرئيس الروسي، بقلقه إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، قوله في تصريحات مترجمة: "نحن نتصدى لمحاولات من الأمريكان لفرض قراراتهم على أكثر القضايا حساسية لفلسطين".

وكان نتانياهو زار موسكو الأربعاء، حيث بحث مع بوتين الوضع في سوريا والعلاقات مع الفلسطينيين.

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