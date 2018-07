ترامب يشعل الإنترنت غضبا بسبب “فظاظته” مع الملكة إليزابيث

المتوسط:

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاتهامات واسعة بسبب ما وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الفظاظة” و”الوقاحة”، أثناء زيارته، أمس الجمعة 13 يوليو/ تموز، لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية في قصر وندسور.

وكانت البداية عندما، وقفت الملكة إليزابيث الثانية في انتظار ترامب لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة، في درجة حرارة 27 مئوية فوق الصفر، بسبب تأخره عن الوصول للقصر، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

بعدها كسر الرئيس الأمريكي التقليد المتبع، برفضه الانحناء للملكة إليزابيث، وبدلا من ذلك قام بتحيتها بمصافحة حارة.

أما “الخطأ الأكبر”، حسب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ارتكبه ترامب، فهو عندما تخطى الملكة إليزابيث، أثناء تفقدهما سويا لحرس الشرف.

وعلى الرغم من أن اللقطة الأخيرة لم تتعدى 20 ثانية، إلا أنها جذبت الملايين من حول العالم على الإنترنت، وأشعلت غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما فعله ترامب تقليل من شأن ملكة بريطانيا.

ويتعرض دونالد ترامب، منذ وصوله إلى بريطانيا، لهجوم من جانب معارضيه.وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة البريطانية لندن في مسيرة، أمس الجمعة، وهم يرددون هتافات تطالب برحيل دونالد ترامب من البلاد، في حين رفع البعض لافتات وقرعوا الأواني احتجاجا على أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي إلى بلادهم.

