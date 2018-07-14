في المونديال.. التشكيل الرسمي لمباراة بلجيكا وإنجلترا

أعلن منتخبا إنجلترا وبلجيكا عن تشكيلتهما الرسمية لمبارتهما اليوم في تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال روسيا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج.

التشكيل الرسمي للفريقين

بلجيكا: كورتوا- ألديرفيرلد- كومباني- فيرتونخين- فيتسيل- دي بروين- لوكاكو- هازارد- مونير- تيليمانز- شادلي

إنجلترا: بيكفورد- روز- داير- ستونز- ماجوير- كين- سترلينج- تريبير- جونز- ديلف- لوفتيس تشيك

الطريق إلى الثالث والرابع

وقعت بلجيكا في المجموعة السابعة وتمكنت من تصدرها بالعلامة الكاملة بالفوز على بنما بثلاثية نظيفة وعلى تونس 5-2 وعلى إنجلترا بهدف نظيف، وفي دور الـ16 تغلبت على اليابان 3-2 ومن ثم حققت المفاجأة بالتغلب على البرازيل في ربع النهائي 2-1، قبل أن تسقط في نصف النهائي أمام فرنسا بهدف نظيف.



أما إنجلترا فوقعت في المجموعة السابعة أيضًا في كأس العالم، وتمكنت من الفوز على تونس 2-1 وعلى بنما 6-1 قبل الخسارة من بلجيكا بهدف نظيف، وفي دور الـ16 تغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ربع النهائي تغبلت على السويد بهدفين دون رد قبل أن تخسر في قبل النهائي أمام كرواتيا 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.



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