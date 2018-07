الكرملين: 14 زعيم دولة يحضرون نهائي كأس العالم مع بوتين 

المتوسط:

قال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت 14 يوليو/تموز، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قرر حضور نهائي كأس العالم، الذي سيجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتينا، مساء غدا الأحد 15 يوليو/تموز.

. وسيحضر بوتين حفل الختام ونهائي البطولة، من أجل حضور مراسلم تسليم البطولة، إلى قطر مستضيفة مونديال 2022.

وسيشارك بوتين في نهائي المونديال على ملعب “لوجنيكي” بالعاصمة الروسية “موسكو”، 14 زعيما حول العالم.

وأشار بيان الكرملين، إلى أنه سيحضر النهائي، كل من: رئيس جمهورية أبخازيا، ورئيس جمهورية أرمينيا، ورئيس جمهورية بيلاروسيا، ورئيس وزراء المجر، ورئيس جمهورية المجر، ورئيس جمهورية الغابون، وأمير دولة قطر، ورئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ورئيس جمهورية مولدوفا، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي، ورئيس جمهورية السودان، ورئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس جمهورية كرواتيا، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

